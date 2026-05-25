NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas ging am Montagabend auf die Pläne von Uber ein, den deutschen Essenslieferanten zu übernehmen. Einen Deal in Höhe von 40 Euro je Aktie würde sie für attraktiv halten für die Delivery-Hero-Anteilseigner. Wettbewerbsrechtlich sieht sie auch geringere Hürden als in anderen Szenarien der Branchenkonsolidierung. Die Perlen von Delivery Hero seien das Korea-Geschäft und die MENA-Region - beide mit zuletzt positiver Entwicklung./rob/ag/gl;