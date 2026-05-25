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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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26.05.2026 11:37:53

Delivery Hero Outperform

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas ging am Montagabend auf die Pläne von Uber ein, den deutschen Essenslieferanten zu übernehmen. Einen Deal in Höhe von 40 Euro je Aktie würde sie für attraktiv halten für die Delivery-Hero-Anteilseigner. Wettbewerbsrechtlich sieht sie auch geringere Hürden als in anderen Szenarien der Branchenkonsolidierung. Die Perlen von Delivery Hero seien das Korea-Geschäft und die MENA-Region - beide mit zuletzt positiver Entwicklung./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 21:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
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37.69 € 		Abst. Kursziel*:
-25.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
38.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26.45%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
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