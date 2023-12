NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Analystentreffen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das Management des spanischen Energieversorgers habe die Fortsetzung der Strategie betont, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies umfasse Disziplin in der Bilanz und weitere Investitionen in die Stromnetze sowie selektiv in Erneuerbare Energien./edh/gl;