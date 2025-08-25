Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Iberdrola SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

