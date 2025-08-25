Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
24.09.2025 22:29:03
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers habe weder mit Blick auf die Strategie noch hinsichtlich der Unternehmensziele bis 2028 revolutionäre Neuerungen gebracht, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.97%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse