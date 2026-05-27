Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
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28.05.2026 09:42:41
Verve Group Buy
Verve Group
1.63 EUR 0.62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5 auf 4 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei träge ins Jahr gestartet, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er lobte aber den starken Cashflow./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.69 €
|
Abst. Kursziel*:
136.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
144.80%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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