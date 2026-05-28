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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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28.05.2026 09:33:06

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Online-Apotheke habe sich zuversichtlich hinsichtlich des Jahresausblicks gezeigt, was durch die aktuelle Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal gestützt werde, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
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