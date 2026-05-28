Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Online-Apotheke habe sich zuversichtlich hinsichtlich des Jahresausblicks gezeigt, was durch die aktuelle Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal gestützt werde, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.44 €
|
Abst. Kursziel*:
122.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
121.48%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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