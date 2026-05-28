Infineon 71.89 CHF 2.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.