Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.33 €
|
Abst. Kursziel*:
13.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.99%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
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