Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
15.50CHF
-0.13CHF
-0.80 %
25.08.2025
25.09.2025 09:47:46
Iberdrola SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Spanier hätten sich attraktive Wachstumsziele gesetzt, schrieb James Brand am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag./ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
15.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.94%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|09:59
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
