Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 -1.0%  SPI 16’651 -0.9%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’667 0.2%  Euro 0.9344 0.1%  EStoxx50 5’465 -0.1%  Gold 3’743 0.2%  Bitcoin 88’926 -1.3%  Dollar 0.7953 0.0%  Öl 69.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Basilea-Aktie: Fördervereinbarung mit US-Behörde geschlossen
Rheinmetall-Aktie nimmt neuen Rekord ins Visier: Auch HENSOLDT & RENK profitieren von Trumps möglichem Politik-Wechsel
Aktien von VW, BMW & Co. profitieren: US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Deutsches Konsumklima legt erstmals seit drei Monaten wieder zu
Suche...
Plus500 Depot

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

15.50
CHF
-0.13
CHF
-0.80 %
25.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 22:26:36

Iberdrola SA Buy

Iberdrola
15.50 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Die vom Versorger vorgestellte Strategie für die Jahre bis 2028 richte den Fokus noch stärker auf die Stromnetze in Großbritannien und den USA, enthalte aber keine großen Überraschungen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.61 € 		Abst. Kursziel*:
10.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.33%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse