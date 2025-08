NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Frederick Wild sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden zweiten Quartal des Modekonzerns. Die weitere Kostenkontrolle habe geholfen./rob/ck/mne;