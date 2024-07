NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 65 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern dürfte Anfang August schwache Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst Frederick Wild in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzungen lägen etwas unter den Konsensprognosen. Zudem senkte er seine Jahreserwartungen. Auch für die Branche ist Wild pessimistisch. Die Boss-Aktie habe zwar Potenzial nach oben. Sie dürfte dieses aber zunächst nicht ausschöpfen, da der Markt auf belastbare Hinweise für eine Trendwende im zweiten Halbjahr warte./gl/tih;