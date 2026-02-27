Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zusammenarbeit 27.02.2026 22:46:36

INFICON-Aktie: Globale Partnerschaft mit Oneida Research Services erweitert

Das Messtechnikunternehmen INFICON baut seine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Oneida Research Services aus.

Damit werde der langfristige Service und Support für den abgekündigten Helium-Leckdetektor "CHLD Pernicka 700H" sichergestellt.

Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller INFICON-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Bad Ragaz (awp)

