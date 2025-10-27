Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

10.99
CHF
0.27
CHF
2.55 %
10:43:05
BRXC
28.10.2025 10:09:24

HSBC Sector Perform

HSBC Holdings
10.99 CHF 2.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms attestierte der Bank am Dienstag ein erfreuliches drittes Quartal, wenn man Sondereffekte herausrechne./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
9.50 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
10.33 £ 		Abst. Kursziel*:
-8.07%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
10.32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.98%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Analysen zu HSBC Holdings plc

10:09 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
08:29 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
07:48 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:21 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
