HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
10.99CHF
0.27CHF
2.55 %
10:43:05
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 10:09:24
HSBC Sector Perform
HSBC Holdings
10.99 CHF 2.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms attestierte der Bank am Dienstag ein erfreuliches drittes Quartal, wenn man Sondereffekte herausrechne./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
9.50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
10.33 £
|
Abst. Kursziel*:
-8.07%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
10.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.98%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05:24
|HSBC warns on wider risks from private credit blow-ups (Financial Times)
|
27.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|10.85
|1.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
UniCredit Buy
|10:13
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|10:13
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|10:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordex Buy
|10:09
|
RBC Capital Markets
HSBC Holdings Sector Perform
|10:07
|
Barclays Capital
Symrise Equal Weight
|10:04
|
RBC Capital Markets
Danone Sector Perform