HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
10.99CHF
0.27CHF
2.55 %
10:43:05
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 10:47:53
HSBC Neutral
HSBC Holdings
10.99 CHF 2.55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 980 Pence auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark ausgefallen, schrieb Jason Napier am Dienstag. Er attestierte der Bank ein höheres Wachstum an den genau richtigen Stellen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.80 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.35 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.35 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.28%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05:24
|HSBC warns on wider risks from private credit blow-ups (Financial Times)
|
27.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|10:47
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Holdings Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|10:47
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|10.99
|2.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|10:54
|
UBS AG
Iberdrola Buy
|10:54
|
UBS AG
BNP Paribas Neutral
|10:49
|
UBS AG
Danone Buy
|10:48
|
UBS AG
Ströer Buy
|10:47
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral
|10:47
|
UBS AG
Air Liquide Buy