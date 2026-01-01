Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 5 Jahren rentiert?

Anzeige

USD Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 1.000 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 100.00 USD Coin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0.9996 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.95 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0.05 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0.9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Bei 1.001 USD erreichte der Coin am 19.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net