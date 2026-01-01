So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen

Anzeige

Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 9.955 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 100.45 Solana im Depot. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (124.49 USD), wäre die Investition nun 12’505.38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1’150.54 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262.13 USD.

Redaktion finanzen.net