|Krypto-Investment im Blick
|
01.01.2026 19:43:08
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
Anleger, die vor Jahren in Solana investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Gestern vor 3 Jahren war ein Solana 9.955 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 100.45 Solana im Depot. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (124.49 USD), wäre die Investition nun 12’505.38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1’150.54 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 08.04.2025 bei 105.50 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262.13 USD.
Redaktion finanzen.net
