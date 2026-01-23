HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
13.18CHF
0.00CHF
0.01 %
12:41:52
BRXC
23.01.2026 11:25:32
HSBC Hold
HSBC Holdings
13.18 CHF 0.01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Robert Noble rechnet mit einem weiteren guten Jahr für britische Banken, wie aus seinem am Freitag vorliegenden Kommentar hervorgeht. Die Aktien seien allerdings auch schon teurer als im vergangenen Jahr./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
12.00 £
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
14.30 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
12.40 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Noble
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
