HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
11.11CHF
0.20CHF
1.80 %
14:51:56
BRXC
29.10.2025 12:29:48
HSBC Hold
HSBC Holdings
11.11 CHF 1.80%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der britischen Großbank hätten dank starker Erträge die Erwartungen getoppt, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.64 £
|
Abst. Kursziel*:
-10.67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.61%
|
Analyst Name::
Robert Noble
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
