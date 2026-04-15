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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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15.04.2026 12:32:56

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hermes nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Bei der Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage seien die Franzosen gezwungen gewesen, die Sorgen um die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, die Abhängigkeit vom Tourismus und die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu beruhigen. Am strukturellen Anlagehintergrund ändere der Zwischenbericht nichts. Doch das Marktvertrauen sei sichtbar erschüttert und müsse erst wiederhergestellt werden./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’641.50 € 		Abst. Kursziel*:
58.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’623.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.15%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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