FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel auf "Sell" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Tom Sykes passte seine Schätzungen in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht der Düsseldorfer an. Er liegt mit seinen Schätzungen für 2024 deutlich unter dem Konsens und fürchtet Absatz- und Margenschwund im Klebstoffgeschäft./ag/tih;