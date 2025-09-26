Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie bewertet 26.09.2025 11:49:44

Sell für Henkel vz-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Henkel vz-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Olivier Nicolai.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 78 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Nicolai rechnet in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht wegen des Konsumgüterbereichs mit mauem Wachstum.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:32 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.3 Prozent auf 69.22 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5.46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 79’062 Stück. Seit Jahresanfang 2025 sank die Aktie um 15.8 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


