Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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08.05.2026 14:28:44
Deutsche Bank AG: Buy-Note für Henkel vz-Aktie
Die Henkel vz-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich dabei vorgezogene Käufe positiv ausgewirkt haben - vor allem im Klebstoffbereich. Er wies noch darauf hin, dass die Anzahl der Arbeitstage in dieser Sparte im zweiten Quartal einen Vorteil bringen sollte.
Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:10 Uhr 1.5 Prozent auf 65.06 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15.28 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 124’916 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 3.4 Prozent nach unten. Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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