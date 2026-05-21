Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
65.82 €
|
Abst. Kursziel*:
13.89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
65.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.78%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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13:22
|Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform (finanzen.ch)
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20.05.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
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18.05.26
|Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
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15.05.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
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15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
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13.05.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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08.05.26
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
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08.05.26