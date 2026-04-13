Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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13.04.2026 09:33:48
Henkel vz Buy
Henkel vz.
60.91 CHF -1.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 77 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seinem am Montag vorliegenden Kommentar kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor und berücksichtigte dabei auch die Olaplex-Transaktion./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.78 €
|
Abst. Kursziel*:
14.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.71%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
08.04.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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02.04.26
|UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
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02.04.26
|Goldman Sachs Group Inc. gibt Henkel vz-Aktie Sell (finanzen.ch)
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01.04.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Henkel vz-Aktie mehrheitlich zum Verkauf (finanzen.net)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.03.26
|UBS AG bescheinigt Neutral für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|09.04.26
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|Henkel vz. Underweight
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|12.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
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|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
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|Henkel vz. Equal Weight
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