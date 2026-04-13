Henkel vz. 60.91 CHF -1.53% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 77 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seinem am Montag vorliegenden Kommentar kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor und berücksichtigte dabei auch die Olaplex-Transaktion./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.