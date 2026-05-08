FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich dabei vorgezogene Käufe positiv ausgewirkt haben - vor allem im Klebstoffbereich. Er wies noch darauf hin, dass die Anzahl der Arbeitstage in dieser Sparte im zweiten Quartal einen Vorteil bringen sollte./tih/gl;