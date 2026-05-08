Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich dabei vorgezogene Käufe positiv ausgewirkt haben - vor allem im Klebstoffbereich. Er wies noch darauf hin, dass die Anzahl der Arbeitstage in dieser Sparte im zweiten Quartal einen Vorteil bringen sollte./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65.08 €
|
Abst. Kursziel*:
15.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.21%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
13:43
|Neutral-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.ch)
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07.05.26