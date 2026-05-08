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Deutsche Bank AG: Buy-Note für Henkel vz-Aktie
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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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SWX
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08.05.2026 13:38:54

Henkel vz Buy

Henkel vz.
59.55 CHF -2.40%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich dabei vorgezogene Käufe positiv ausgewirkt haben - vor allem im Klebstoffbereich. Er wies noch darauf hin, dass die Anzahl der Arbeitstage in dieser Sparte im zweiten Quartal einen Vorteil bringen sollte./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65.08 € 		Abst. Kursziel*:
15.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.21%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse