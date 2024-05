FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach einer Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Finanzvorstand Marco Swoboda habe seine Zuversicht geäußert, dass der Konsumgüterkonzern erst am Anfang einer kontinuierlichen Leistungssteigerung steht, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek;