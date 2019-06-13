Henkel vz. 79.04 CHF -0.04% Charts

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 79,00 auf 80,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol erwähnte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass das Absatzwachstum im zweiten Halbjahr wohl zurückkehren werde. Der Volumenrückgang im Konsumgeschäft lasse tendenziell nach. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr um ein Prozent an./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.