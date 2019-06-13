|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.08.2025 11:06:57
Henkel vz Hold
Henkel vz.
79.04 CHF -0.04%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 79,00 auf 80,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol erwähnte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass das Absatzwachstum im zweiten Halbjahr wohl zurückkehren werde. Der Volumenrückgang im Konsumgeschäft lasse tendenziell nach. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr um ein Prozent an./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.36 €
|
Abst. Kursziel*:
16.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.26%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
07.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.25
|DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.25
|RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Sector Perform-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
07.08.25