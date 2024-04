NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Treffen mit Investoren auf "Overweight" belassen. Der Versender von Kochboxen habe nach zwei Gewinnwarnungen viel Glaubwürdigkeit verspielt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mancher Investor stelle nun die Aussagen des Managements hinsichtlich der weiteren Entwicklung grundsätzlich infrage./bek/stw;