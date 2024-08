NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem überraschend starken operativen Quartalsergebnis des Kochboxen-Versenders. Zudem seien die Jahresziele bestätigt worden. Insgesamt dürfte dies angesichts der hohen Short-Positionen in der Aktie positiv aufgenommen werden./ck/ajx;