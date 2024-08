NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Umsätze des Kochboxenversenders hätten im zweiten Quartal den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der leichte Anstieg des durchschnittlichen Bestellwertes sei durch geringe Mengenrückgänge konterkariert worden. Das Geschäft mit Fertiggerichten entwickele sich unterdessen gut und mache nun ein Viertel des gesamten Gruppenumsatzes aus./ck/ngu;