NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen von 96 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern kaum geändert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag im Tagesverkauf aktualisierten Studie. Das neue Kursziel begründete sie mit gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren./gl/ajx;