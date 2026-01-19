Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
213.30CHF
2.60CHF
1.23 %
10:18:10
SWX
19.01.2026 09:43:07
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
213.78 CHF -0.98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Rund 20 Prozent der europäischen Baustoffkonzerne dürften fast keine Überbestände haben, was die Preisgestaltungsmacht stärken und mehrere Jahre für überdurchschnittliche Gewinne sorgen könnte, schrieb Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
