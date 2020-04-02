Heidelberg Materials 186.81 CHF -2.99% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals liege um zwei Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Elodie Rall am Donnerstagmorgen. Mit Blick auf den präzisierten Jahresziele lägen die Markterwartungen bereits am Mittelpunkt der Spanne./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.