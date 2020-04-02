Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 07:55:26
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
186.81 CHF -2.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals liege um zwei Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Elodie Rall am Donnerstagmorgen. Mit Blick auf den präzisierten Jahresziele lägen die Markterwartungen bereits am Mittelpunkt der Spanne./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
231.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
206.90 €
|
Abst. Kursziel*:
11.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
200.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.33%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.11.25