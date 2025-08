NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials nach Zahlen für das zweite Quartal von 220 auf 217 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zwar dürfte laut dem Management das Schlimmste mit Blick auf die Absatzentwicklung vorbei sein, doch sei der Zeitpunkt einer echten Verbesserung schwer vorhersagbar, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Gewinnerwartungen für 2025 etwas, sieht aber ausreichen Kurspotenzial für ein "Overweiight"-Votum./rob/mis/zb;