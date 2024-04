NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 109,10 auf 120,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts schlechten Wetters und weniger Arbeitstagen dürften zwar auch beim Heidelberger Baustoffkonzern

die Volumina im ersten Quartal kaum für Zuversicht sorgen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei wohl noch zu früh, vom Management Signale für höhere Prognosen für das Gesamtjahr zu erwarten. Beim 8-fachen des für 2024 erwarteten Gewinns sieht die Expertin aber für den Aktienkurs weiter Luft nach oben, zumal im zweiten Quartal sinkende Energiekosten sich positiv auf die Profitabilität auswirken sollten./ajx/la;