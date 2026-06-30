Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
150.35CHF
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30.06.2026
SWX
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01.07.2026 07:27:13
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
156.37 CHF 1.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30. Juli passte Analyst Ben Rada Martin seine Schätzungen am Dienstagmorgen noch einmal an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166.90 €
|
Abst. Kursziel*:
37.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.97%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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