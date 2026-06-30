Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Obwohl für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum aus eigener Kraft prognostiziert werde, dürfte das operative Ergebnis des Baustoffherstellers (Ebitda) weitgehend unverändert bleiben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Dabei verwies sie auf das schwierige Verhältnis von Preisen zu Kosten im Jahresvergleich./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
292.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
167.10 €
|
Abst. Kursziel*:
74.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
167.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.48%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
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|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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