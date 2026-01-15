Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
214.30CHF
4.70CHF
2.24 %
14:33:14
SWX
15.01.2026 13:46:25
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
215.65 CHF 0.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
267.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
230.70 €
Abst. Kursziel*:
15.73%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
231.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.28%
Analyst Name::
Jon Bell
KGV*:
-
