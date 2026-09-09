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Immo-Kürzel 09.09.2026 06:25:00

Das sind die wichtigsten Abkürzungen und Fachbegriffe in Immobilienanzeigen

Das sind die wichtigsten Abkürzungen und Fachbegriffe in Immobilienanzeigen

Nicht nur in den Immobilienanzeigen selbst, sondern auch im Fachjargon der Makler tauchen immer wieder Begriffe und Abkürzungen auf, die nicht jeder auf Anhieb versteht. Wir erklären Ihnen, welche Bedeutung hinter den wichtigsten Kürzeln und Beschreibungen steckt.

EBK, FBH oder Townhouse - in Immobilienanzeigen werden oftmals Abkürzungen oder Fachbegriffe verwendet, die für Laien nicht direkt verständlich sind. Wir haben Ihnen die Bedeutungen der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen zusammengefasst, sodass Sie beim nächsten Blick in eine Immobilienanzeige genau verstehen, was eigentlich angeboten wird.

Townhouse und Open House

Wie nahezu in jedem Fachbereich, werden auch in der Immobilienbranche vermehrt englische Begriffe genutzt. So kann es gut sein, dass Sie bei einem Blick in eine Immobilienanzeige über den Begriff "Townhouse" stolpern. Dabei ist ein Townhouse im Grunde nichts anderes als ein Reihenhaus mit mehreren Etagen, Garage und Garten. Was in deutscher Sprache wenig spektakulär klingt, kann mit einer Umschreibung wie "exklusives Townhouse in bester Lage" bei vielen Menschen bereits mehr Eindruck hinterlassen. Immobilienmakler machen sich dies zunutze und wählen oftmals Formulierungen, die die gewünschte Wirkung beim Kunden erzeugen. Immer wieder findet man auch in Immobilieninseraten die Ankündigung einer sogenannten "Open-House-Besichtigung". Abgeschaut haben sich das die deutschen Immobilienmakler bei den Kollegen aus den USA, doch auch hierzulande wird diese Form der Präsentation immer beliebter. Dabei klingt es viel besonderer als es im Grunde ist, da sich hinter der Beschreibung lediglich eine Ankündigung zur offenen Besichtigung verbirgt, die Interessierten erlaubt, sich die Immobilie an einem bestimmten Termin unverbindlich anzuschauen.

Souterrain, Penthouse und Maisonette

Wohnungen können sich im Keller- oder Dachgeschoss befinden und sich über mehrere Etagen erstrecken. Auch hier verwenden viele Immobilienmakler Begriffe, welche die Beschreibung eleganter und somit für den Interessenten ansprechender klingen lassen. Liegt eine Wohnung im Keller- beziehungsweise im Untergeschoss, nutzen Anbieter den Begriff "Souterrain". Was schön klingt, bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass sich mindestens der Fussboden der Wohnung unterhalb der Erdoberfläche befindet. Wird hingegen von einer Penthouse-Wohnung gesprochen, handelt es sich um eine Wohnung auf dem Dach eines Hauses, die in der Regel auch eine Dachterrasse mit überzeugendem Ausblick im Angebot hat. Auch eine Maisonette-Wohnung ist bei Immobilienmaklern eine beliebte Formulierung und beschreibt eine Wohnung, die sich über zwei Geschosse erstreckt und mit einer Treppe innerhalb der Wohnung selbst verbunden ist.

WM-Anschluss, TB und 1 ZKBB

Immobilienmakler nutzen neben eleganten Formulierungen, in der Regel auch Abkürzungen, sodass sie möglichst viele Informationen in wenig Text unterbringen können. Darunter gibt es viele Abkürzungen, die den meisten geläufig sein dürfen, andere werfen jedoch regelmässig Fragen auf. Denn neben häufigen Beschreibungen, wie "1 ZKB" für ein Zimmer, Küche und Bad, gibt es auch Abkürzungen wie "1 ZKBB" oder "1 ZKBT", die bedeuten, dass es sich um eine Ein-Zimmer-Wohnung mit Balkon oder Terrasse handelt. Wir haben Ihnen die wichtigsten Abkürzungen der Immobilienbranche zusammengefasst:

Die Art der Immobilie

1ZKB - Ein-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad
DHH - Doppelhaushälfte
EFH - Einfamilienhaus
AB - Altbau
NB - Neubau

Die Ausstattung der Immobilie

TB - Tageslichtbad
DB - Duschbad (ohne Badewanne)
EBK - Einbauküche
SPK - Speisekammer
WM - Waschmaschinenanschluss

Information zu Heizsystemen

FBH - Fussbodenheizung
FW - Fernwärme
GEH - Gasetagenheizung
ZH - Zentralheizung

Formales

a. A. - auf Anfrage
VB - Verhandlungsbasis
WM - Warmmiete
KM - Kaltmiete
Abl - Ablöse

Isabell Tonnius, Redaktion finanzen.ch

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