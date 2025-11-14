Heidelberg Materials-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 245,20 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Fixkosten im laufenden Jahr gesenkt und sehe weitere Einsparmöglichkeiten durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sowie die Dekarbonisierung als Wertschöpfungsfaktor, resümierte Glynis Johnson die Aussagen des Konzernchefs bei einer von Jefferies organisierten Investorenveranstaltung. Heidelberg Materials habe zudem beklagt, dass es dem EU-Verfahren zur Festlegung der Benchmark für die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten an Transparenz mangele, sei mit Blick auf die US-Nachfrage 2026 vorsichtig und wolle mit Blick auf die zahlreichen Übernahmemöglichkeiten Disziplin walten lassen, so die Expertin in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 17:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.1 Prozent auf 209.40 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 17.10 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140’294 Heidelberg Materials-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 78.6 Prozent nach oben.

