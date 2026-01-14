Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
116.43CHF
-1.42CHF
-1.20 %
09:45:28
BRXC
14.01.2026 07:54:36
Hapag-Lloyd Sell
Hapag-Lloyd
116.42 CHF -1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch vor der Jahresbilanz der Container-Reederei an. Ab 2028 sinken seine Prognosen angesichts der Branchenannahmen für Angebot und Nachfrage. Auch die Aktien des dänischen Konkurrenten Moller-Maersk stuft er nun mit "Sell" ein./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
126.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-41.64%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
124.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-40.66%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
