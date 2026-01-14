Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

116.43
CHF
-1.42
CHF
-1.20 %
09:45:28
BRXC
14.01.2026 07:54:36

Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
116.42 CHF -1.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 78 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch vor der Jahresbilanz der Container-Reederei an. Ab 2028 sinken seine Prognosen angesichts der Branchenannahmen für Angebot und Nachfrage. Auch die Aktien des dänischen Konkurrenten Moller-Maersk stuft er nun mit "Sell" ein./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
126.80 € 		Abst. Kursziel*:
-41.64%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
124.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-40.66%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

07:54 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
19.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
18.12.25 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
17.12.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
