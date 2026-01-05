Wisekey Aktie 31402927 / CH0314029270
05.01.2026 07:54:36
Wisekey-Aktie: Tochter Sealsq streckt Fühler nach Indien aus
Die Wisekey-Tochter Sealsq baut seine Aktivitäten in Indien aus.
So will die Wisekey-Tochter ein neues Technologiezentrum eröffnen und in Startup-Unternehmen aus dem Bereich Quanten- und Halbleitertechnologie investieren.
Geplant seien Investitionen von 100 Millionen US-Dollar, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Rahmen einer Roadshow vom 5. bis 9. Januar 2026 soll ausserdem die Zusammenarbeit mit lokalen Industriepartnern vertieft werden.
an/rw
Genf (awp)
