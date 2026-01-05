Wisekey-Aktie: Tochter Sealsq streckt Fühler nach Indien aus

So will die Wisekey -Tochter ein neues Technologiezentrum eröffnen und in Startup-Unternehmen aus dem Bereich Quanten- und Halbleitertechnologie investieren.

Geplant seien Investitionen von 100 Millionen US-Dollar, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Rahmen einer Roadshow vom 5. bis 9. Januar 2026 soll ausserdem die Zusammenarbeit mit lokalen Industriepartnern vertieft werden.

an/rw

Genf (awp)