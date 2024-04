NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor dem Zwischenbericht des Rückversicherers für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;