NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und Aussagen zu den Vertragserneuerungen im Januar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die in den Erneuerungen vereinbarten Prämien brächten den Rückversicherer auf Kurs, um den für dieses Jahr prognostizierten Nettogewinn von mehr als 2,1 Milliarden Euro zu erreichen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/mis;