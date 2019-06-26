Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’864 -0.1%  SPI 16’554 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’945 -0.6%  Euro 0.9413 -0.2%  EStoxx50 5’313 -0.4%  Gold 3’349 0.1%  Bitcoin 95’878 -0.6%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 66.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Analysten sehen Wachstumspotenzial: D-Wave Quantum-Aktie erhält nach Zahlen Rückenwind
On-Aktie zweistellig höher: Prognose nach Rekordquartal angehoben - Marge steigt kräftig
Novartis-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Infineon-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Darum gibt der Euro zum Franken und US-Dollar leicht ab
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

159.00
CHF
6.40
CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 10:07:05

Hannover Rück Outperform

Hannover Rück
248.20 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis wegen einer niedrigeren Steuerquote um 5 Prozent darüber, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Selbst nach dem Kursrückgang infolge der Enttäuschungen der Konkurrentin Munich Re in der vergangenen Woche sieht er kurzfristig weitere Verluste für die Aktie./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
309.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
260.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
259.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.21%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten