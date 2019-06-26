|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis wegen einer niedrigeren Steuerquote um 5 Prozent darüber, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Selbst nach dem Kursrückgang infolge der Enttäuschungen der Konkurrentin Munich Re in der vergangenen Woche sieht er kurzfristig weitere Verluste für die Aktie./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
309.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
260.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
259.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.21%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
11:04
|UBS AG: Hannover Rück-Aktie erhält Neutral (finanzen.ch)
|
10:58
|RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
09:48
|Hannover Rück-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:24
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
08:00
|Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel - Preise sinken (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Hannover Rück steigert Halbjahresergebnis und stärkt weiter die Widerstandskraft der Bilanz (EQS Group)