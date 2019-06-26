Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
159.00CHF
6.40CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
21.10.2025 09:56:30
Hannover Rück Kaufen
Hannover Rück
242.32 CHF -2.66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen"./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:24 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:27 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
253.20 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
254.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse