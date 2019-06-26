Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’608 -0.2%  SPI 17’326 -0.3%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’233 -0.1%  Euro 0.9233 0.1%  EStoxx50 5’680 0.0%  Gold 4’265 -2.1%  Bitcoin 85’635 -2.3%  Dollar 0.7945 0.3%  Öl 61.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
US-Dollar notiert zu Euro und Franken wenig bewegt - Was Anleger umtreibt
Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

159.00
CHF
6.40
CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 09:56:30

Hannover Rück Kaufen

Hannover Rück
242.32 CHF -2.66%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen"./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:24 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:27 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
253.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
254.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten