NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktien aus der EMEA-Versichererbranche (Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika) hätten sich im Dezember schwach entwickelt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Erwartungen an die Fundamentaldaten steche unter den Rückversicherern Swiss Re mit steigenden zukünftigen Erwartungen an das Ergebnis je Aktie und die Dividende heraus. Anlageurteil, die auf "Underweight" lauteten, gebe es nicht mehr./ck/jha/;