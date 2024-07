NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ratingagentur S&P habe zuletzt ihre Bonitätsnote für den Rückversicherer bestätigt, doch wichtiger sei die positivere Bewertung für das Überschuss-Kapital, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies ermögliche es Hannover Rück, seine Ausschüttungen an die Aktionäre anzuheben. Kett hob seine Dividendenprognosen an und betonte, er liege mit seinen erwarteten Auszahlungen über dem Konsens./gl/tih;