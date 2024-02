NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Nutzung eines einmaligen Gewinns im Zusammenhang mit der bermudischen Körperschaftssteuer habe der Rückversicherer nun circa 2,2 Milliarden Euro an Reserven für den Notfall zurückgelegt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sei mehr als ein ganzer Jahresgewinn. Seiner Ansicht nach hat das Management damit die Erträge gestützt und die Risiken für den Ausblick verringert./la/he;