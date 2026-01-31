Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

221.60
CHF
7.60
CHF
3.55 %
10:54:49
SWX
02.02.2026 08:48:31

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
223.38 CHF 1.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt. Die Einstufung bleibt mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy". Der zuständige Analyst Andrew Baker erwartet auch in einem schwächeren Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall anhaltendes Ergebniswachstum, hieß es am Montag. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und der Bereich Leben/Gesundheit laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Die Hannover-Rück-Aktien hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und seien nun ungerechtfertigterweise nur auf Augenhöhe mit dem Branchenschnitt bewertet./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
299.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
243.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
243.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.84%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:48 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
26.01.26 Hannover Rück Buy UBS AG
21.01.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
