06.10.2025 09:31:36
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
243.21 CHF 2.52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
256.40 €
Abst. Kursziel*:
9.20%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
261.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.95%
Analyst Name::
Will Hardcastle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hannover Rück
11:27
|Hannover Rück erhöht reguläre Ausschüttungsquote - Aktie steigt (AWP)
09:28